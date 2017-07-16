أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل عاملين في هجوم على منطقة حدودية في ايران

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل عاملين في هجوم على منطقة حدودية في ايران

02:45 م الأحد 16 يوليو 2017

مقتل عاملين في هجوم على منطقة حدودية في ايران

عناصر من حرس الثورة الاسلامية خلال عرض في طهران

(أ ف ب):

أعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان مقتل عاملين، السبت، في هجوم على منطقة حدودية بين ايران وباكستان في محافظة سيستان بلوشستان، مؤكدا ان "ارهابيا" قتل ايضا.

وقال البيان الذي نشر مساء السبت إن "مجموعة ارهابية قامت عصر اليوم السبت باطلاق النار في منطقة سراوان الحدودية من داخل الأراضي الباكستانية".

واضاف ان الحرس الثوري الايراني رد على إطلاق النار "وقتل إرهابيًا وجرح اثنين آخرين"، مشيرا إلى أن "اثنين من العمال المحليين كانا يقومان بعملهما في المنطقة قتلا خلال الهجوم".

وكان عشرة من حرس الحدود الايرانيين قتلوا في منطقة ميرجاوه في المحافظة نفسها بجنوب شرق ايران. واكدت السلطات الايرانية حينذاك ان متمردين شنوا الهجوم انطلاقا من الاراضي الباكستانية.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية ان جهاديين من تنظيم جيش العدل المتطرف يقفون وراء هذه العمليات المسلحة في سيستان بلوشستان. وتتهم طهران هذه الجماعة بالارتباط بتنظيم داعش والتسلل لايران عبر باكستان.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيران وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي

    أخبار

  • مقتل رجل شرطة في هجوم بمدينة روالبيندي الباكستانية

    أخبار

  • استمرار الأمطار الموسمية في باكستان وتحذير من فيضانات بإقليم بلوشيستان

    أخبار

  • القوات الافغانية تحبط محاولة للجماعات المتشددة لتهريب 13 طفلا إلى

    أخبار

إعلان

0498b2fa7a.jpg
d37a3da2dc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق