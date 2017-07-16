مقتل عاملين في هجوم على منطقة حدودية في ايران

عناصر من حرس الثورة الاسلامية خلال عرض في طهران

(أ ف ب):

أعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان مقتل عاملين، السبت، في هجوم على منطقة حدودية بين ايران وباكستان في محافظة سيستان بلوشستان، مؤكدا ان "ارهابيا" قتل ايضا.

وقال البيان الذي نشر مساء السبت إن "مجموعة ارهابية قامت عصر اليوم السبت باطلاق النار في منطقة سراوان الحدودية من داخل الأراضي الباكستانية".

واضاف ان الحرس الثوري الايراني رد على إطلاق النار "وقتل إرهابيًا وجرح اثنين آخرين"، مشيرا إلى أن "اثنين من العمال المحليين كانا يقومان بعملهما في المنطقة قتلا خلال الهجوم".

وكان عشرة من حرس الحدود الايرانيين قتلوا في منطقة ميرجاوه في المحافظة نفسها بجنوب شرق ايران. واكدت السلطات الايرانية حينذاك ان متمردين شنوا الهجوم انطلاقا من الاراضي الباكستانية.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية ان جهاديين من تنظيم جيش العدل المتطرف يقفون وراء هذه العمليات المسلحة في سيستان بلوشستان. وتتهم طهران هذه الجماعة بالارتباط بتنظيم داعش والتسلل لايران عبر باكستان.