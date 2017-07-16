مدير محميات البحر الأحمر يوضح أسباب ظهور أسماك القرش بالشواطئ

كتبت- مادي غيث:

نفى الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، وجود موسم لتجمع أسماك القرش، موضحًا أن مايوجد حالياً هو موسم تكاثر الأسماك والكائنات البحرية بشكل عام ومن ضمنها أسماك القرش، مشيرًا إلى انه يوجد حوالي 44 نوعًا من أسماك القرش في البحر الأحمر، من بينهم نوعين أو ثلاثة أنواع هي التي من الممكن أن تُشكل خطورة على الإنسان وهي الماكو والتايجر.

وأوضح غلاب، في حديثه لمصراوي، أن أسماك القرش لاتهاجم الإنسان إلا إذا أصدر تجاوزات مثل استخدام الهربون في الصيد، والصيد الجائر بالقرب من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة الصيد التجاري، وغيرها من الأسباب التي يمكن أن تكون سببًا في أن يهاجم سمك القرش الإنسان، لذلك يجب إتباع التعليمات التي نشرتها وزارة البيئة في بيان لها الأربعاء الماضي؛ لتجنب حدوث ذلك.

وأشار مدير محميات البحر الأحمر إلى أن، الحيوانات أو اللحوم النافقة تجذب أسماك القرش، لذلك قامت وزارة البيئة على الفور بالتعامل مع الخراف النافقة التى كانت موجودة على الشاطئ في رأس غارب، عن طريق الدفن الصحي لها لمنع أي أضرار بيئية، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع هيئة السلامة البحرية وقطاع النقل البحري، وهيئة قناة السويس لمراجعة السفن التي عبرت بالبحر الأحمر والمواني المصرية خلال الفترة السابقة للتعرف على السفينة المتسببة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وكانت وزارة البيئة، أعلنت تكثيف حملات الرصد البيئي والمسوحات البحرية بمنطقة العين السخنة، بعد ما نشرته وسائل الإعلام حول وجود نوع من أسماك قرش الماكو.