أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الثقافة تحصل على أحكام نهائية لصالحها في قضية "فلل المصنفات الفنية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الثقافة تحصل على أحكام نهائية لصالحها في قضية "فلل المصنفات الفنية"

02:47 م الأحد 16 يوليو 2017

كتبت- نسمة فرج:

حصلت وزارة الثقافة على أحكام نهائية في القضية رقم 604 لسنة 2016، محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، الدائرة 119 إيجارات، والتى يختصم فيها أحد المواطنين يدعى ميلاد قرياقوس، وزارة الثقافة، في إخلاء ثلاث فلل تابعة للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية وقد انتهت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي المصاريف والاتعاب.

وكانت وزارة الثقافة حصلت على نفس الأحكام في القضية رقم 887 لسنة 2013، محكمة جنوب القاهرة الابتدائة، الدائرة 7 مدني، والخاصة باخلاء مبنى مركز التعاون الثقافي، والمرفوعة من ورثة محمد منير الشوربجي ضد وزارة الثقافة، حيث انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى.

وبالنسبة للقضية الثالثة، فهي رقم 3941 لسنة 2011، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والمرفوعة من ورثة على عبدالوهاب، والخاصة بإخلاء مبنى وزارة الثقافة بالزمالك، استنادًا على قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تسليم المبانى التى كانت تحت الحراسة إلى ملاكها فى حالة عدم الحاجة اليها.

وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى والزام المدعي مصاريف القضية، إلا أن المدعي قام باستئناف القضية، بالدعوى رقم 3758 /133 ق، وقد حكمت المحكمة برفض الموضوع وتأييد حكم محكمة أول درجة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التنمية المحلية: إنشاء ١٠٠ مدرسة بقرى

    أخبار

  • يوجه بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسيطرة على الأسعار

    أخبار

  • رئيس الوزراء يكشف حقيقة وقف التعيينات بالدولة

    أخبار

  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الداخلية هجوم البدرشين الإرهابي

    أخبار

إعلان

fe67e4ddf5.jpg
5bfa474f4e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي