الثقافة تحصل على أحكام نهائية لصالحها في قضية "فلل المصنفات الفنية"

كتبت- نسمة فرج:

حصلت وزارة الثقافة على أحكام نهائية في القضية رقم 604 لسنة 2016، محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، الدائرة 119 إيجارات، والتى يختصم فيها أحد المواطنين يدعى ميلاد قرياقوس، وزارة الثقافة، في إخلاء ثلاث فلل تابعة للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية وقد انتهت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي المصاريف والاتعاب.

وكانت وزارة الثقافة حصلت على نفس الأحكام في القضية رقم 887 لسنة 2013، محكمة جنوب القاهرة الابتدائة، الدائرة 7 مدني، والخاصة باخلاء مبنى مركز التعاون الثقافي، والمرفوعة من ورثة محمد منير الشوربجي ضد وزارة الثقافة، حيث انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى.

وبالنسبة للقضية الثالثة، فهي رقم 3941 لسنة 2011، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والمرفوعة من ورثة على عبدالوهاب، والخاصة بإخلاء مبنى وزارة الثقافة بالزمالك، استنادًا على قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تسليم المبانى التى كانت تحت الحراسة إلى ملاكها فى حالة عدم الحاجة اليها.

وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى والزام المدعي مصاريف القضية، إلا أن المدعي قام باستئناف القضية، بالدعوى رقم 3758 /133 ق، وقد حكمت المحكمة برفض الموضوع وتأييد حكم محكمة أول درجة.