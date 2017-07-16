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مصدر بـ"الصحة": 11 مصابًا جراء الاشتباكات بين الأمن وأهالي في جزيرة الوراق

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مصراوي Masrawy

مصدر بـ"الصحة": 11 مصابًا جراء الاشتباكات بين الأمن وأهالي في جزيرة الوراق

02:47 م الأحد 16 يوليو 2017

مستشفى الوراق

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن 11 شخصًا أصيبوا جراء الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأهالي منطقة جزيرة الوراق.

وأوضح المصدر- الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام - لمصراوي، أنه تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، ومصابَين إلى معهد ناصر، ومصاب واحد إلى مستشفى الوراق.

وفيما يخص الحديث حول وجود حالة وفاة، تابع المصدر أنه لم ترد إليه أية معلومات بوجود حالات وفاة حتى الآن.

كان مصدر أمني مسؤول بشرطة المرافق، قال إن هناك قرارات إزالة صادرة بشأن المنازل المخالفة باعتبارها حالات تعدٍ على أراضي الدولة.

وأشار المصدر إلى أن القوات المشاركة في الحملة تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس.

وتواصل شرطة المرافق مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي إزالة عدد من المنازل المخالفة بالجزيرة، وشهدت منطقة "معدية دمنهور" مناوشات بين قوات الأمن وأهالي رافضين لحملة الإزالة، وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتجمهرين.

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مصراوي Masrawy

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