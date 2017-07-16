غلق صالتي السفر 2 والوصول 1 بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أغلقت سلطات مطار القاهرة، الأحد، صالة السفر رقم 2 بالمبنى 1، المعروف بالمطار القديم، والمخصصة للرحلات الداخلية، وتحويل رحلاتها إلى صالة خدمات البترول، وغلق صالة الوصول رقم 1، وتحويل رحلاتها إلى صالة الوصول رقم 3، لتركيب نظام حديث لتشغيل الأجهزة وشاشات العرض داخل الصالتين.

وقالت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه تم غلق صالة السفر رقم 2، والخاصة برحلات الخطوط الداخلية ونقل رحلاتها إلى صالة خدمات البترول، بينما جار غلق صالة الوصول رقم 1 وتحويل رحلاتها إلى صالة الوصول رقم 3، وتسليم الصالتين إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات لمدة يومين؛ لتركيب وتشغيل نظام ARINC على الأجهزة والشاشات داخل الصالتين.

وأوضحت المصادر أن قرار غلق الصالتين جاء تنفيذا لتعليمات سلطة الطيران المدني المصرية بضرورة استكمال إجراءات تشغيل نظام ARINC على الأجهزة وشاشات العرض بصالات مبنى الركاب رقم 1.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار نبهت على الركاب والمستقبلين لهم بتحويل الرحلات إلى الصالات الأخرى، على أن يتم عودة الرحلات إلى الصالتين بعد الانتهاء من تركيب وتشغيل النظام الجديد.