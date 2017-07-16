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بعد إعلان الحد الأدنى للقبول.. ننشر خريطة مكاتب التنسيق الإلكتروني بالقاهرة والمحافظات

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مصراوي Masrawy

بعد إعلان الحد الأدنى للقبول.. ننشر خريطة مكاتب التنسيق الإلكتروني بالقاهرة والمحافظات

02:42 م الأحد 16 يوليو 2017

كتبت- داليا شبل:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، غدا الاثنين، ​ وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن المقرر أن يستمر التسجيل لمدة خمسة أيام.
كما أعلنت الوزارة اليوم الأحد، عن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، علمي علوم 390 درجة، بينما جاء الحد الأدنى في شعبة علمي 374 درجة وجاء الحد الأدنى في الأدبي 326 درجة.
وفى هذا الصدد ينشر "مصراوي"، خريطة مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات للعام الجامعي 2017/2018.

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مصراوي Masrawy

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