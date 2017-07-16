نائب وزير الزراعة من المنوفية: "حصر العاملين بالتشجير لتثبيتهم"

المنوفية - مروة فاضل:

قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة، اليوم الأحد، إنه جرى عمل حصر لجميع العاملين بالجمعيات الزراعية لإعادة توزيعهم، وذلك عقب اكتشاف عجز في عدد العاملين وزيادة في جمعيات أخرى وذلك لسد الاحتياجات.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة المنوفية، لتفقد الحقول الاسترشادية لمحصول القطن والذرة، بحضور المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني وعلي عودة رئيس الجمعية العامة.

وأكد الحداد، أنه جار حصر عدد العمال المؤقتين العاملين بالتشجير في المديريات عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيتهم، وسيتم توفير 600 درجة لكل محافظة، مضيفا أنه جرى حصر 8 محافظات فقط من إجمالي المحافظات.

واشتكي عدد من فلاحي قرية ابنهس مركز قويسنا، من عدم توافر التقاوي المقدمة من الجمعيات الزراعية وعدم كفاءتها في تقديم محصول جيد وعدم توافرها مما يهدد المحاصيل الزراعية.

وطالب أيمن قورة، فلاح، بعوده الدورة الزراعية والزراعة التعاقدية، وأن تكون الدولة هي المسئولة عن شراء المحاصيل الزراعية.

وطالب عدد من المزارعين بتغطية المصارف الزراعية بالزلط حتى لا يتم إغلاق الفتحات الخاصة.