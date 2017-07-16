القمة 114| الشيخ طه يتحدث عن دافع الأهلي ونهاية سعيدة للزمالك

التحرير

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"مباراة ليس لها أي توقعات نهائيًا، هي بطولة مصغرة بين الأهلي والزمالك".. هكذا بدأ طه إسماعيل نجم النادي الأهلي في فترة الستينيات عن رؤيته للقمة.

وقال طه إسماعيل، مدرب النادي الأهلي السابق أنها ليست مباراة ضعيفة على الإطلاق أو مباراة تحصيل حاصل كما يُقال.

وتابع نجم الأهلي السابق لـ«التحرير» أنها مباراة بطولة مصغرة بين الفريقين، الأهلي والزمالك يمتلكون دوافع كبيرة.. النادي الأهلي يريد أن يحقق إنجاز بتحقيقه بطولة الدوري دون خسارة في هذا الموسم، الزمالك أيضًا يريد تحسين صورته بعد خروجه من دوري أبطال إفريقيا وإحتلاله المركز الثالث ببطولة الدوري".

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وأكد الشيخ طه أن خروج نادي الزمالك من البطولة الإفريقية لن يكون له تأثير على الفريق الأبيض بمباراة القمة وسيحاول من تحقيق الفوز على الأهلي كخير نهاية لموسمه.

ذكريات شخصية

أضاف طه إسماعيل لاعب النادي الأهلي الأسبق، أن يمتلك لتسعة أهداف في مبارايات القمة حيث نجح في إحراز 6 أهداف بالدوري العام وهدف وحيد في كأس مصر وأخر في مباراة ودية ومثله في بطولة دوري منطقة القاهرة.