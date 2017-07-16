«جاستن بيبر» في ورطة مع الشرطة بسبب هاتفه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعرض المطرب الكندي الشهير "جاستن بيبر"، أمس السبت، لموقف صعب بعد توقيفه من قبل الشرطة لاستخدامه الهاتف أثناء القيادة.

ووفقًا لموقع TMZ الأمريكي، المعني بأخبار المشاهير، فإن "بيبر" البالغ من العمر 23 عامًا، كان يقود سيارته المرسيدس G-Wagon في مدينة "بيفرلي هيلز" الأمريكية، ووجه رجال الشرطة توبيخات للمغني الشهير الذي كان متعاونًا وهادئًا.

شاهد أيضا

ووقّع "بيبر" على مذكرة توقيف لاستخدام الهاتف أثناء القيادة دون أي مشاكل، وأوضحت مصادر أن متوسط غرامة استخدام الهاتف أثناء القيادة في "بيفرلي هيلز" تصل إلى 162 دولار أمريكي.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتورط فيها "بيبر" مع القانون، حيث ألقي القبض عليه قبل ثلاث سنوات تقريبًا، بينما كان يبلغ من العمر 19 عامًا، وواجه اتهامات متعددة من بينها القيادة تحت تأثير المخدرات ومقاومة الاعتقال والقيادة برخصة منتهية.