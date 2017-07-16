بالفيديو.. لحظة تدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة قبل اختراقها الحدود الغربية لمصر

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو يوضح لحظة تدمير القوات الجوية، 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر قبل اختراقها الحدود الغربية لمصر.

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له، الأحد، إنه "استمرارًا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة علي كافة الإتجاهات الاستراتيجية، والتصدي بكل قوة لكل ما يؤثر على الأمن القومي المصري، وبناءً علي معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية بإستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي".

وأضاف المتحدث العسكري: "بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لإستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها علي مدار الـ24 ساعة الماضية، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية".