مد فترة تحديث البطاقات التموينية بالإسماعيلية إلى 24 يوليو

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

صرح عماد حجازي المتحدث الرسمي لتموين الإسماعيلية، أنه تقرر مد فترة تحديث البطاقات التموينية إلى 24 يوليو الجاري.

وأضاف حجازي بأنه جرى تشكيل لجنة لاستقبال المواطنين الراغبين في تحديث بطاقاتهم التموينية والمتخلفين عن عملية التحديث واستلام الأوراق الخاصة بالتحديث، اعتبارًا من اليوم 16/7/2017 وحتى يوم 24/7/2017 بديوان عام مديرية التموين بالإسماعيلية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت أن آخر موعد لتحديث بيانات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية، أمس السبت، لـ 19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة، من إجمالي عدد المواطنين المقيدين بالبطاقات، حيث تظهر لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك" على إيصال صرف السلع التموينية الشهرية، بهدف تدقيق بيانات الرقم القومي الخاصة بهم وأنه تم تحديث بيانات 18.2 مليون مواطن مسجلين على بطاقات التموين حتى أول أمس، من إجمالي عدد المواطنين المفترض أن يقوموا بتحديث بياناتهم وهم 19 مليون مواطن.

وقرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية تموينية لاستقبال أوراق تحديث بيانات البطاقات التموينية للمتخلفين عن تحديث بياناتهم خلال فترة التحديث.