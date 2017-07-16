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أمن الفيوم يحرر سعوديا اختطفته عصابة للحصول على 150 ألف دولار

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أمن الفيوم يحرر سعوديا اختطفته عصابة للحصول على 150 ألف دولار أمن الفيوم يحرر سعوديا اختطفته عصابة للحصول على 150 ألف دولار

التحرير

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تمكنت إدارة البحث الجنائي بالفيوم، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة رجال وسيدتين، لاتهامهم باختطاف سعودي، وطالبوا أسرته بدفع فدية 150 ألف دولار أمريكي.

البداية كانت مع إرسال كلا من: "بدوي ع."، 31 عامًا، وشقيقه "سيد"، 16 عامًا، ووالدته "قمر ش."، 50 عامًا، وزوجته "راوية"، 23 عامًا، وعمه "أحمد ع."، 34 عامًا، رسائل نصيبة لعدة أشخاص مضمونها عثورهم على قطع أثرية ورغبتهم في بيعها، وتواصل معهم علي محمد إبراهيم فلاتة سعودي الجنسية لشرائها.

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وحضر "فلاتة" إلى الفيوم يوم 7 يوليو الجاري، وتقابلوا معه واحتجزوه واستولوا على هاتفه، وساعة يد، وخاتم فضة، وألف دولار أمريكي، وأرغموه على الاتصال بأسرته بالمملكة، وطلب فدية 150 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه.

وتم تتبع اتصالات رقم الهاتف وتحديد مكانه بكفور النيل بمركز الفيوم، ووتمكنت مأمورية من ضبط المتهمين و3 تماثيل حجرية بأشكال فرعونية مقلدة، وإطلاق سراح السعودي، وإعادة متعلقاته.

 

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التحرير

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