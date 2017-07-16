«المحافظين» عن أزمة فلسطين: «البقاء لله في الشرعية الدولية ولا عزاء للعرب والمسلمين»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أدان حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، الممارسات الإجرامية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وما يرتكبه من جرائم قتل واعتقال وتنكيل وعمليات تهويد في المدينة المقدسة وتهجير لسكانها، ومن ضمنها اجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه واعتقال حراسه إلى جانب مفتي الديار المقدسة.

وقال بشرى شلش، الأمين العام بحزب المحافظين، فى تصريح له اليوم الأحد، إن الإحتلال يُضيف مجموعة من الجرائم إلى سجله الطويل من الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية والأرض والمقدسات.

وتابع: "البقاء لله في الشرعية الدولية ولا عزاء للعرب والمسلمين التي تقف عاجزة عن حماية حقوق الفسلطينين التاريخية أمام اصرار الاحتلال على انتهاك القوانين والأعراف الدولية، لا سيما تجاهل البند السابع من اتفاقية الأمم المتحدة والذي بموجبه وقعت العديد من العقوبات على دول العالم وصل للتدخل العسكري، ولكن يظل هذا البند معطل أمام الكيان الاسرائيلي".

شاهد أيضا

وأدان الصمت العربي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات غير انسانية تستفز مشاعر الغضب لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم وتهدد استقرار المنطقة، معربًا عن تعجبه من صمت الدول التي تتغني بالقضية الفلسطينية وحمايتها للاسلام والمسلمين كتركيا وإيران.

ودعا شلش، الأمة العربية أن تستفيق من ثباتها العميق وتتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات بالقدس الشريف وكل الأراضي الفلسطينية، والتصدي لإصرار الاحتلال على انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وإجباره على إعادة فتح باحات المسجد الأقصى المبارك للمصلين، وإطلاق سراح الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، والشيخ عكرمة صبري، المفتي السابق، فورًا.

وأشار الأمين العام بحزب المحافظين، إلى أنه يجب على المجتمع الدولي العمل على حفظ حقوق جميع الشعوب على قدم المساواة، موضحًا أن اسرائيل تستفيد بشكل جيد من أخطاء العرب وتستطيع أن تستثمر أي حادث لصالحها وهو ما حدث مؤخرًا فاستطاعت اسرائيل ان تستمثر حادث مقتل جنديين اسرائليين في فرض خطتها لتهويد القدس وتوقيع عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني.