وزير التنمية المحلية يعلن البدء في بناء ١٠٠ مدرسة جديدة للمتفوقين

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أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسرى عبد الله اتفقا على بناء ١٠٠ مدرسة جديدة المتفوقين فى المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه أرسل خطابات لجميع المحافظين لتوفير الأراضى للبدء فى بناء تلك المدارس.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة، بحضور اللواء حمدى الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، وعدد من مستشارى الوزير وقيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن الفصل الثانى من مسابقة قيادات المحليات التى ستعقد لسد الثغرات والعجز بمناصب رؤساء الأحياء والمدن وسكرتير عام مساعد.