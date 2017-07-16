جنايات المنيا ترفض استشكال حبس 7 محامين بمطاي

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رفضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم على حبس 7 محامين من أبناء مركز مطاي.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه تم تقديم مستندات جديدة تفيد بانتظام العمل في محكمة مطاي الجزئية يوم 13 مارس من عام 2013، وأن القاضي أصدر في ذلك اليوم أحكامًا مدنية.

كما تم تقديم شهادات موثقة، وشهادات من خزينة المحكمة تؤكد أن العمل كان منتظمًا، إضافة إلى تقديم تنازل جديد من القاضي مقيم الدعوي، مشيرًا إلى لجؤهم إلي محكمة النقض لنظر الطعن على الحكم الصادر بحبس المحامين السبع.

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وأوضح "الكسار"، أن المحكمة استمعت إلى مرافعة بعض المحامين، كما ترافع المحامين المحبوسين عن أنفسهم، وتحدثوا مع هيئة المحكمة أنهم يلقون معامله سيئه في محبسهم، إلا أن المحكمة رفضت إخلاء سبيلهم، وقررت استمرار حبسهم.

وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، قضت في 12 مارس الماضي، بحبس 7 محامين بينهم إبراهيم الدسوقي نقيب محامين مطاي، بالسجن 5 سنوات لكل منهم.