رئيس الأركان يلتقي قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق مايكل جاريت، قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له.

تناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة.

شاهد أيضا

وأكد الفريق حجازي عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين وأهمية استمرار تنسيق الجهود المشتركة للتصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها هذا الإرهاب البغيض الذي بات يهدد الإنسانية، وبما يدعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه أعرب قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك في كل المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.