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فيديو| «التموين»: مصر تُنهب وتستنزف مواردها بسبب البطاقات

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فيديو| «التموين»: مصر تُنهب وتستنزف مواردها بسبب البطاقات فيديو| «التموين»: مصر تُنهب وتستنزف مواردها بسبب البطاقات

التحرير

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قال ممدوح رمضان، الناطق باسم وزارة  والتجارة الداخلية، إن  تُنهب وتستنزف مواردها من خلال البطاقات التموينية.

أضاف رمضان، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "": "مصر تستنزف مواردها في المشكلات التراكمية لمنظومة البطاقات التموينية"، موضحا أن هناك لجنة تظلمات في كل مديرية تستقبل أوراق من تخلف عن تحديث البيانات في الفترة المسموحة.

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وتابع: "ماينفعش يبقى فيه 81 مليون مواطن مصري مسجلين على قاعدة بيانات الخبز، منين وفين هما، تسجيل هذه البيانات هي بداية إصلاح منظومة الخبز".

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التحرير

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