فيديو| «التموين»: مصر تُنهب وتستنزف مواردها بسبب البطاقات

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قال ممدوح رمضان، الناطق باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تُنهب وتستنزف مواردها من خلال البطاقات التموينية.

أضاف رمضان، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc": "مصر تستنزف مواردها في المشكلات التراكمية لمنظومة البطاقات التموينية"، موضحا أن هناك لجنة تظلمات في كل مديرية تستقبل أوراق من تخلف عن تحديث البيانات في الفترة المسموحة.

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وتابع: "ماينفعش يبقى فيه 81 مليون مواطن مصري مسجلين على قاعدة بيانات الخبز، منين وفين هما، تسجيل هذه البيانات هي بداية إصلاح منظومة الخبز".