الفيفا تنفي لـ«التحرير» طلب مصر سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

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تواصلت "التحرير" مع المتحدث الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للتأكد من صحة الأنباء التي تفيد تقدم مصر إلى جانب 5 دول عربية أخرى بطلب سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر.

ورد المتحدث الرسمي بأن انفانتينو لم يتلقى أي خطاب في هذا الشأن وبالتالي لن يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم على أمر لا وجود له من الأساس، بل وأكد الفيفا على تواصله الدائم مع اللجنة المنظمة للمونديال في قطر لمتابعة سير التحضيرات.

و تداولت الصحف العالمية أمس التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لموقع "ذا لوكال" السويسري، حول تقدم 6 دول عربية بخطاب للفيفا تطالب من خلاله بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.

وأشار إنفانتينو من خلال تلك التصريحات إلى أن الدول الست (مصر والإمارات والسعودية والبحرين واليمن وموريتانيا) هددوا بمقاطعة كأس العالم في حال لم يتحرك الفيفا لسحب التنظيم من قطر، وذلك بإعتبارها دول حاضنة للإرهاب وتهدد سلامة المشجعين خلال تلك البطولة، مشيرًا إلى أن الدول الست ترغب في الاستناد إلى المادة رقم 85 من قوانين الفيفا والخاصة بسحب استضافة الحدث من البلدان في حالات الطوارئ.

وتناقلت كبرى الصحف العالمية ذلك الخبر من الصحيفة السويسرية مثل تيليجراف وديلي ميل البريطانية وهافنجتون بوست وشبكة ESPN ووكالة الأنباء رويترز، إلا أن جميع تلك الصحف فشلت في الحصول على أي نسخة من ذلك الخطاب المزعوم.

وبدوره قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات خاصة "للتحرير" إن محلس إدارة اتحاد الكرة لم يرسل أي خطابات للفيفا ولم يناقش هذا الأمر خلال جلساته خلال الفترة الماضية.

تصريحات "سويلم"، أكدها أيضًا خالد لطيف ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس إدارة الاتحاد، حيث أوضحا أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، لم يناقش معهم هذا الأمر سواء بشكل رسمي أو ودي ولم يتطرقوا له خلال اجتماعات المجلس.

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وأكد أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام بالجبلاية أنهم لم يرسلوا أي خطابات للفيفا في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من المحتمل أنها جاءت من جانب لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وليس اتحاد الكرة.

ومن جانبه أكد سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنهم لم يخاطبوا الفيفا بشأن سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، قائلًا، «لم نخاطب الفيفا لسحب المونديال من قطر لأننا لسنا جهة اختصاص في هذا الشأن».

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، «ليس لنا أي علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والجهة المنوط بها مخاطبة الفيفا هي اتحاد الكرة حتى الأندية عندما تخاطب الفيفا يكون من خلال الاتحاد، أما نحن فليس لنا أي علاقات رسمية معهم».

وكشف مصدر بوزارة الرياضة، أن الوزارة لا شأن لها بما ذكره انفانتيو، وأن الوزارة ليست جهة مخاطبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وإذا حدث مراسلة سيكون تدخل سياسي في شئون الرياضة.

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن مخاطبة الفيفا وليست وزارة الرياضة، وأن مصر لم تكن من الأساس منافسًا مباشرًا لقطر حين تم اختيارها لتنظم كأس العالم لكي تطلب سحب المونديال.

ومن جانبه قال محمود الحلو، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، إن الوزارة لم تناقش هذا الموضوع من الأساس ولَم يطرح من قبل، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تكون سياسية من المقام الأول وأن الوزارة ليس لديها أي معلومات لتقديم مصر طلب بسحب مونديال ٢٠٢٢ من قطر.



