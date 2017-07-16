محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء قرية نموذجية بالخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد نصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، اليوم الأحد، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الجهاز في القاهرة.

وقال بيان لمحافظة الوادي الجديد، إن اللقاء شهد بحث آليات إنشاء قرية نموذجية متكاملة "سكنية، زراعية، وإنتاج حيواني"، تضم 100 منزل سكني.

ووعد رئيس الجهاز بزيارة للمحافظة مع نهاية الشهر الجاري، لوضع حجر أساس القرية النموذجية، وتطوير مدينة الخارجة وإنشاء حديقة عامة بها.

كما وافق رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزرة الإسكان، على حفر آبار الري بمشروعي المنازل الريفية بقريتي "جورمشين 7، والقصر" بمركز باريس، بواقع 150 منزلاً، وإنشاء المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بمركز الداخلة، وحل مشكلة الإسكان الاجتماعي ببلاط، على أن يتولي الجهاز تسليم الوحدات السكنية للمحافظة لتوزيعها طبقًا لشروط المعلن عنها من قبل.