ضبط 6 قضايا تموينية في حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، من ضبط 6 قضايا تموينية في حملة أمنية.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين تفيد قيام "علاء. ع. م"، صاحب سوبر ماركت الكائن أرض الجمعيات، بعرض كميات من السلع الغذائية والعصائر منتهية الصلاحية.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المحل، وبتفتيشه ضُبط 67 كيلو جرام من السلع الغذائية والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرر المحضر رقم 5725 / 2017 جنح قسم ثالث.

كما جرى ضبط "زيدان. س. ع"، صاحب سوبر ماركت، كائن شارع شبين الكوم، تحرر المحضر رقم 13 أحوال، لبيعه سجائر بأزيد من السعر .

وتمكنت الحملة من ضبط "السيد. س. م"، المدير المسئول عن محلات هند للإكسسوار كائن المرحلة السابعة، تحرر المحضر رقم 6 أحوال، لعدم إعلانه عن السعر.

وكذا ضُبط " باهى. أ.ع" مدير مسئول بمخبز حلواني الزعيم كائن الشارع التجاري.

تحرر المحضر رقم 4 أحوال القسم.