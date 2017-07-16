بالصور.. الري تدرب قياداتها على مواجهة أخطار السيول والأزمات الطارئة

كتب- أحمد مسعد:

تعقد وزارة الموارد المائية والري، ورشة عمل تدريبية عن مبادئ تحليل أخطار السيول والأحداث الطارئة في الفترة من (16-20) يوليو الجاري 2017.

تهدف ورشة العمل إلي بناء قدرات المتدربين في مجال إدارة مخاطر السيول والأحداث الطارئة ذات الصلة، بالممارسات الجيدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS والتحليل الاحصائي والنمذجة الهيدرولوجية.

وقد افتتحت ورشة العمل الدكتورة تهاني سليط نقطة الاتصال الوطنية للمشروع بقطاع مياه الني، حيث قدمت بشرح تفصيلي لأهم أهداف وأنشطة المشروع من تعزيز مهارات السلطات الوطنية في تبني وتطبيق نهج للإدارة المتكاملة لتحسين إدارة الموارد المائية وتدابير التكيف مع التغيرات المناخية في مصر.

وتهدف ورشة العمل،اليوم، إعداد برامج بناء القدرات والتي تعد مجالاً لتوسيع معارف ومهارات الجهات المعنية بالمياه في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

هذا ويشارك في ورشة العمل ممثلين عن قطاعات الوزارة المختلفة (مصلحة الري، وهيئة الصرف، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع مياه النيل، وقطاع التخطيط، والمعاهد البحثية )، بالإضافة إلي ممثلين عن وحدة إداة مشروع Water SUM، ومكتب الاستشارات الهندسية Cimera.

يشار إلى أن مصر استضافت ورشة العمل ضمن أنشطة مشروع Water SUM الذي ينفذه المركز البيئى الإقليمى لمنطقة وسط وشرق اوروبا REC بتمويل من حكومة السويد عن طريق الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى (SIDA) من خلال مكون (Water Port) .