أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. الري تدرب قياداتها على مواجهة أخطار السيول والأزمات الطارئة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. الري تدرب قياداتها على مواجهة أخطار السيول والأزمات الطارئة

02:02 م الأحد 16 يوليو 2017

  • عرض 3 صورة

    70d2a451cd.jpg

  • عرض 3 صورة

    1ffaf7a530.jpg

  • عرض 3 صورة

    fbe4cba836.jpg

إعادة الألبوم

وزير التنمية المحلية: إنشاء ١٠٠ مدرسة بقرى مصر

الألبوم التالى

وزير التنمية المحلية: إنشاء ١٠٠ مدرسة بقرى

كتب- أحمد مسعد:

تعقد وزارة الموارد المائية والري، ورشة عمل تدريبية عن مبادئ تحليل أخطار السيول والأحداث الطارئة في الفترة من (16-20) يوليو الجاري 2017.

تهدف ورشة العمل إلي بناء قدرات المتدربين في مجال إدارة مخاطر السيول والأحداث الطارئة ذات الصلة، بالممارسات الجيدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS والتحليل الاحصائي والنمذجة الهيدرولوجية.

وقد افتتحت ورشة العمل الدكتورة تهاني سليط نقطة الاتصال الوطنية للمشروع بقطاع مياه الني، حيث قدمت بشرح تفصيلي لأهم أهداف وأنشطة المشروع من تعزيز مهارات السلطات الوطنية في تبني وتطبيق نهج للإدارة المتكاملة لتحسين إدارة الموارد المائية وتدابير التكيف مع التغيرات المناخية في مصر.

وتهدف ورشة العمل،اليوم، إعداد برامج بناء القدرات والتي تعد مجالاً لتوسيع معارف ومهارات الجهات المعنية بالمياه في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

هذا ويشارك في ورشة العمل ممثلين عن قطاعات الوزارة المختلفة (مصلحة الري، وهيئة الصرف، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع مياه النيل، وقطاع التخطيط، والمعاهد البحثية )، بالإضافة إلي ممثلين عن وحدة إداة مشروع Water SUM، ومكتب الاستشارات الهندسية Cimera.

يشار إلى أن مصر استضافت ورشة العمل ضمن أنشطة مشروع Water SUM الذي ينفذه المركز البيئى الإقليمى لمنطقة وسط وشرق اوروبا REC بتمويل من حكومة السويد عن طريق الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى (SIDA) من خلال مكون (Water Port) .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الري توضح سبب ظهور كميات من المياه أمام سد النهضة

    أخبار

  • برلماني يتهم "الري" بالتلاعب في قضية المخزون الجوفي لمياه الوادي الجديد

    أخبار

  • الري: إزالة 12 ألف حالة تعدي على نهر النيل في 3 أشهر

    أخبار

  • : الحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على البحيرات

    أخبار

إعلان

78f58dfafc.jpg
31a0300f3a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني