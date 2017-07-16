مشروب طبيعي يعالج "الأنيميا" تعرف عليه

كتبت ـ أسماء حمدي:

يعاني البعض من مرض الأنيميا عندما يقل عدد كرات الدم الحمراء يكون الدم غير قادراً على حمل الاكسجين، وطبياً قد يكون بداية لأمراض اكثر خطورة وفقا لموقع "rarediseases" بالرغم من أنه يمكن علاجه بتناول بعض المغذيات المفيدة.

ذكرت خبيرة التغذية "سالي فؤاد" في برنامجها على قناة سي بي سي سفرة ان هناك وصفة مشروب طبيعي يساعد في علاج الانيميا وهو:

*المقادير:

حبة بنجر مسلوقة

كوب عصير رمان بدون سكر

كوب فراولة مقطعة

ثمرة تفاح

كوب عصير برتقال

عسل ابيض للتحلية

*طريقة التحضير:

يضرب البنجر مع الفراولة و التفاح و عصير برتقال و عسل ابيض و عصير الرمان و الفيتامين ج جيدا ويقدم للشرب يومياً لم افيه من فوائد غذاية تعالج حالات فقر الدم