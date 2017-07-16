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التحالف الوطني العراقي يرفض إجراء استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

التحالف الوطني العراقي يرفض إجراء استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان

01:46 م الأحد 16 يوليو 2017

التحالف الوطني العراقي يرفض إجراء استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان

بغداد - (د ب أ):
أعلن التحالف الوطني"شيعي" في البرلمان العراقي اليوم الاحد رفض اجراء استفتاء شعبي لتقرير المصير في إقليم كردستان شمالي العراق.

وأكدت الهيئة القيادية للتحالف الوطني ، خلال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم، "على وحدة العراق ورفض الاستفتاء في إقليم كردستان".

ويطالب رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بإجراء استفتاء شعبي لتقرير المصير والانفصال فيما تعارض أحزاب كردية ابرزها الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني وحركة التغيير اجرائه في الوقت الحاضر.

وكان المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان العراق برئاسة مسعود بارزاني أكد تحديد الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم.

وبحث المجلس ، في اجتماع عقده في الثامن من يوليو الجاري ، التحضيرات لإجراء استفتاء حول استقلال الإقليم ومعالجة مشاكل العملية السياسية والسعي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

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