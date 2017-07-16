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القوات الجوية تدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة على الحدود الغربية

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مصراوي Masrawy

القوات الجوية تدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة على الحدود الغربية

01:41 م الأحد 16 يوليو 2017

القوات الجوية تدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة على الحدود الغربية

كتب - مصطفى المنشاوي:

تمكنت القوات الجوية من تدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر قبل اختراقها الحدود الغربية لمصر.

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له، الأحد، إنه "استمرارًا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة علي كافة الإتجاهات الاستراتيجية، والتصدي بكل قوة لكل ما يؤثر على الأمن القومي المصري، وبناءً علي معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية بإستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي".

وأضاف المتحدث العسكري: "بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لإستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها علي مدار الـ24 ساعة الماضية، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية".

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، نجحت قوات انفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي وذلك بعد اكتشاف وتتبع بؤرة إرهابية شديدة الخطورة.

وتمكنت القوات من استهداف وتدمير سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والقضاء على 6 من العناصر التكفيرية المسلحة بأحد المناطق الجبلية بوسط سيناء.

 

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