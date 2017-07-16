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إحباط تهريب طن بانجو عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

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مصراوي Masrawy

إحباط تهريب طن بانجو عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

01:58 م الأحد 16 يوليو 2017

إحباط تهريب طن بانجو عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

مخدرات مضبوطه بالمخبا السري

السويس حسام الدين أحمد:

أحبطت الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس، اليوم الأحد، محاولة تهريب شحنة من البانجو، مخبأة في سيارة نقل بنفق الشهيد أحمد حمدي، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود.

كانت معلومات وردت إلى اللواء كمال عبد العزيز، مدير المباحث بالإدارة العامة لمحور قناة السويس، باعتزام مهربين نقل كمية كبيرة من المخدرات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي.

ووجه اللواء محمد نادر فرحات، مدير الإدارة العامة لتأمين محور تأمين قناة السويس، بتشديد أعمال فحص الشاحنات والمركبات الوافدة من شبة جزيرة سيناء.

واشتبه الرائد أسامة المندوه، رئيس مباحث النفق في شاحنة بيضاء اللون، محملة بحاوية، كانت في طريقها لعبور المنفذ الشرقي للنفق، وجرى التنسيق مع قوات حرس الحدود المعينة شرق النفق.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مخزن سري بأرضية الحاوية، تبين أن المهربين أعدوه لتخزين البانجو، وبحصر الكمية المضبوطة بلغت 250 لفافة بمتوسط وزن 4 كيلو للواحدة، بإجمالي طن.

وأقر المتهم "م.ا.ج"، سائق ومقيم الغربية، أنه اتفق مع تجار مخدرات بشبه جزيرة سيناء لنقل البانجو مقابل مبلغ مالي.

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