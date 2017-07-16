كر وفر بين الأمن وأهالي جزيرة الوراق في حملة لإزالة التعديات

كتب - محمد شعبان:

قال شاهد عيان من أهالي جزيرة "بين البحرين" بالوراق، إن هناك حالة من الكر والفر بين أهالي رافضين لإزالة بعض المنازل المخالفة وقوات الشرطة.

وأضاف لمصراوي، أن قوات الأمن عززت من تواجدها بمحيط معدية دمنهور، لتفريق الأهالي المتجمهرين.

بدوره، أكد مصدر أمني مسؤول بشرطة المرافق، أن قرارات الإزالة صادرة بشأن المنازل المخالفة باعتبارها حالات تعدٍ على أراضي الدولة.

وأشار المصدر إلى أن القوات المشاركة في الحملة تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس.

وتواصل شرطة المرافق مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي إزالة عدد من المنازل المخالفة بالجزيرة، وشهدت منطقة "معدية دمنهور" مناوشات بين قوات الأمن وأهالي رافضين لحملة الإزالة، وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتجمهرين.