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حبس عاطل لتحرشه بطالبة داخل عمارة في المنيا

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مصراوي Masrawy

حبس عاطل لتحرشه بطالبة داخل عمارة في المنيا

01:40 م الأحد 16 يوليو 2017

حبس عاطل لتحرشه بطالبة داخل عمارة في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

قررت نيابة بندر المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المحافظة، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتحرش بطالبه.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتحرش "أ.ج.م" 29 سنة عاطل، بالطالبة "ب.ا" 17 عامًا، مقيمة بحي مكة جنوبي مدينة المنيا.

وأكدت تحريات المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا الأولية، صحة الواقعة، وأن المتهم بالمجني عليها، داخل إحدى العقارات السكنية.

بالكشف الجنائي عن المتهم، تبين سابقة اتهامه فى 27 قضية تحرش وسرقات وشروع في خطف وسلاح ناري، وآخرهم القضية رقم 3423 هتك عرض، والقضية رقم 2295 لسنة 2016 سرقة محمول، واعتقل جنائيًا لخطورته على الأمن العام.

أعدت كمائن متحركة لضبط المتهم، وأثناء مروره بحي أبو هلال ألقي القبض عليه، واعترف بإرتكاب الواقعة، التي تحرر عنها المحضر اللازم قبل العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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