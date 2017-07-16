أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"حامد": نسعى لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالسويس.. "صور"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"حامد": نسعى لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالسويس.. "صور"

01:37 م الأحد 16 يوليو 2017

  • عرض 10 صورة

    b3cf64416c.jpg

  • عرض 10 صورة

    b225f38c23.jpg

  • عرض 10 صورة

    3c1458cb63.jpg

  • عرض 10 صورة

    7f0ef1f414.jpg

  • عرض 10 صورة

    60736b6f39.jpg

  • عرض 10 صورة

    1c896bb357.jpg

  • عرض 10 صورة

    b31ff162c5.jpg

  • عرض 10 صورة

    a8a3bb570d.jpg

  • عرض 10 صورة

    bbdf88e850.jpg

  • عرض 10 صورة

    6dfe768fb7.jpg

إعادة الألبوم

في زيارة ثقافية وتعليمية.. وصول أول وفد طلابي من جامعة أسيوط إلى روسيا

الألبوم التالى

في زيارة ثقافية وتعليمية.. وصول أول وفد طلابي من جامعة أسيوط إلى روسيا

السويس - حسام الدين أحمد:

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن هناك اتصالات مستمرة وتنسيق مع الدكتور محمد حسن المحرصاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور مصاهر مصباح، رئيس جامعة السويس، لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء أحمد حماد، اليوم الأحد، للطلاب أوائل الثانوية الأزهرية، وهم الطالبة هند محمد حسني، الأولى على القسم العلمي، وعبد الرحمن رمضان إمام الثاني "علمي"، وريهام مصدق عبد الرحيم الثالثة "علمي".

كما كرّم محافظ السويس أيضًا الطلاب أوائل الشعبة "الأدبية"، وهم على الترتيب "سندس بهجت بدوي، والبدري عاطف البدري، وماهي نور محمد منير".

ومنح "حامد" الطلاب الأوائل شهادات تقدير وميدالية المحافظة، تقديرا لتفوقهم، معربًا عن سعادته بما حققه الطلاب الأوائل بالثانوية الأزهرية، المعروف عنها صعوبتها نسبيًا، بسبب كثرة المواد الدراسية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. التاسع مكرر بالثانوية الأزهرية: تنظيم الوقت والصلاة سر التفوق

    أخبار

  • محافظ المنيا يهنئ الحاصلة على المركز التاسع بالثانوية الأزهرية

    أخبار

  • بالصور.. حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات في السويس

    أخبار

  • "تعليم السويس" يسترد مدرسة استخدمت كمبنى لكلية التربية بعد 37 عاما

    أخبار

إعلان

f29009aff0.jpg
d737e59f6a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق