"حامد": نسعى لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالسويس.. "صور"

في زيارة ثقافية وتعليمية.. وصول أول وفد طلابي من جامعة أسيوط إلى روسيا

السويس - حسام الدين أحمد:

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن هناك اتصالات مستمرة وتنسيق مع الدكتور محمد حسن المحرصاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور مصاهر مصباح، رئيس جامعة السويس، لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء أحمد حماد، اليوم الأحد، للطلاب أوائل الثانوية الأزهرية، وهم الطالبة هند محمد حسني، الأولى على القسم العلمي، وعبد الرحمن رمضان إمام الثاني "علمي"، وريهام مصدق عبد الرحيم الثالثة "علمي".

كما كرّم محافظ السويس أيضًا الطلاب أوائل الشعبة "الأدبية"، وهم على الترتيب "سندس بهجت بدوي، والبدري عاطف البدري، وماهي نور محمد منير".

ومنح "حامد" الطلاب الأوائل شهادات تقدير وميدالية المحافظة، تقديرا لتفوقهم، معربًا عن سعادته بما حققه الطلاب الأوائل بالثانوية الأزهرية، المعروف عنها صعوبتها نسبيًا، بسبب كثرة المواد الدراسية.