"حامد": نسعى لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالسويس.. "صور"
"حامد": نسعى لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالسويس.. "صور"
01:37 م الأحد 16 يوليو 2017
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
في زيارة ثقافية وتعليمية.. وصول أول وفد طلابي من جامعة أسيوط إلى روسيا
السويس - حسام الدين أحمد:
قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن هناك اتصالات مستمرة وتنسيق مع الدكتور محمد حسن المحرصاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور مصاهر مصباح، رئيس جامعة السويس، لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة.
جاء ذلك خلال تكريم اللواء أحمد حماد، اليوم الأحد، للطلاب أوائل الثانوية الأزهرية، وهم الطالبة هند محمد حسني، الأولى على القسم العلمي، وعبد الرحمن رمضان إمام الثاني "علمي"، وريهام مصدق عبد الرحيم الثالثة "علمي".
كما كرّم محافظ السويس أيضًا الطلاب أوائل الشعبة "الأدبية"، وهم على الترتيب "سندس بهجت بدوي، والبدري عاطف البدري، وماهي نور محمد منير".
ومنح "حامد" الطلاب الأوائل شهادات تقدير وميدالية المحافظة، تقديرا لتفوقهم، معربًا عن سعادته بما حققه الطلاب الأوائل بالثانوية الأزهرية، المعروف عنها صعوبتها نسبيًا، بسبب كثرة المواد الدراسية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. التاسع مكرر بالثانوية الأزهرية: تنظيم الوقت والصلاة سر التفوق
-
محافظ المنيا يهنئ الحاصلة على المركز التاسع بالثانوية الأزهرية
-
بالصور.. حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات في السويس
-
"تعليم السويس" يسترد مدرسة استخدمت كمبنى لكلية التربية بعد 37 عاما
إعلان
إعلان