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في زيارة ثقافية وتعليمية.. وصول أول وفد طلابي من جامعة أسيوط إلى روسيا

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مصراوي Masrawy

في زيارة ثقافية وتعليمية.. وصول أول وفد طلابي من جامعة أسيوط إلى روسيا

01:31 م الأحد 16 يوليو 2017

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أسيوط - أسامة صديق:
أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، عن وصول وفد طلابي من جامعة أسيوط إلى روسيا كأول فوج طلابي يغادر إلى روسيا خلال الإجازة الصيفية لعام 2017 والتاسع على مدار السنوات السابقة.

يأتي ذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة أسيوط وجامعتي بيتاجورسك وداغستان الروسيتين، والتي يرجع تاريخها إلى نحو 20 سنة، وتنص على تشجيع التبادل الطلابي بين جامعة أسيوط وروسيا الاتحادية، مضيفًا أن جامعة أسيوط تستقبل وفود من الطلاب الروس بصفة دورية في زيارات تستغرق عدة شهور لتعلم اللغة العربية والتعرف على الحضارة الإسلامية.

من جانبه أكد الدكتور صلاح أبو الهوى، منسق عام علاقات جامعة أسيوط، مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز اللغة الروسية، أن تلك الزيارة تهدف إلى التعرف على الحضارة والثقافة الروسية عن قرب واكتساب المزيد من المهارات المختلفة، إلى جانب أنها تعد فرصة لتعلم وإتقان اللغة الروسية.

وأشار إلى أن الوفد يضم 6 طلاب من الملتحقين لدراسة اللغة الروسية بالمركز، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حسين موسى عبد الناصر بقسم القانون المدني بكلية الحقوق.

ومن المقرر أن يزور الطلاب المصريون عددًا من المواقع التاريخية والثقافية والمعالم الأثرية المهمة في روسيا مثل: الساحة الحمراء وكاتدرائية المسيح المخلص ومتحف الفنون الجميلة، كما يتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع لمناقشة "التعاون الدولي بين الطلاب في العلوم والتعليم والثقافة".

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