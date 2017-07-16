أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تحذيرات من السباحة بشاطئ النخيل.. ومسئولين: "حملة تشويه متعمدة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحذيرات من السباحة بشاطئ النخيل.. ومسئولين: "حملة تشويه متعمدة"

01:28 م الأحد 16 يوليو 2017

  • عرض 5 صورة

    36fd4d9e40.jpg

  • عرض 5 صورة

    4e8607e4ee.jpg

  • عرض 5 صورة

    221fa634c6.jpg

  • عرض 5 صورة

    40f9646bc4.jpg

  • عرض 5 صورة

    5756e06c0a.jpg

إعادة الألبوم

في زيارة ثقافية وتعليمية.. وصول أول وفد طلابي من جامعة أسيوط إلى روسيا

الألبوم التالى

في زيارة ثقافية وتعليمية.. وصول أول وفد طلابي من جامعة أسيوط إلى روسيا

الإسكندرية - محمد عامر:

للعام الثاني على التوالي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات متكررة تداولها الرواد فيما بينهم للتحذير من الذهاب لشاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، بسبب ما وصفوه بعدم صلاحيته للسباحة وحصده لأرواح العديد من المصطافين، وهو ما دعمه بيان صادر عن الأمن بغرق 3 أشخاص أمس الأول، في الوقت الذي اعتبرت جمعية 6 أكتوبر التي تدير الشاطئ، الأمر، مجرد حملة تشويه متعمدة.

ونددت الجمعية في بيان لها اليوم، بما وصفته الهجمة الشرسة على شاطئ النخيل، ونشر بيانات غير حقيقية من العام الماضي بهدف عرقلة جهود الجمعية في رفع مستوى الشاطئ وتطوير الجمعية ومحاربة الفساد.

وأكد البيان: «أن ما يتم هو جزء من مخطط العام الماضي وتعاد بنفس الأسلوب والأرقام، من بعض ضعاف النفوس من الذين يريدون إعادة الفاسدين مرة أخرى والاستيلاء على الشاطئ بشكل غير مشروع».

وأكدت الجمعية، عدم مسئوليتها عن إنقاذ حالات الغرق التي شهدها الشاطئ خلال الساعات الأخيرة، مؤكدة أن الضحايا غرقوا في غير أوقات العمل الرسمية لها.

وقالت الجمعية: "إن الشاطئ شهد 3 حالات غرق كانت جميعها في الصباح الباكر، وهي حالة غرق في السادسة صباحًا، وتحرر محضر رقم 2 أحوال نقطة 6 أكتوبر، وحالة ثانية في السادسة والنصف صباحًا، وتحرر محضر رقم 3 أحوال نقطة أكتوبر، وحالة ثالثة في السابعة صباحًا، وتحرر محضر 4 أحوال نقطة أكتوبر، وجميعها تمت في غير أوقات العمل الرسمية لشركة الإنقاذ، والتي تبدأ عملها من الثامنة صباحًا وحتى آخر ضوء للنهار، طبقا لتعليمات المحافظة والأجهزة الأمنية.

وأهابت إدارة القرية بالرجوع إليها أو مخاطبة الصفحة الرسمية للرد على أي استفسارات خاصة بأي حالات غرق أو مشكلات خاصة بالقرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على 3 جثث لغرقى بشاطئ النخيل في الإسكندرية

    أخبار

  • .. مأساة إنسانية.. ابن يطرد أمه العجوز من منزله بالبحيرة

    أخبار

  • التحقيق مع 5 نشطاء في دمياط بتهمة التحريض على تظاهرات "تيران وصنافير"

    أخبار

  • إخلاء سبيل طالب جامعي متهم بتكدير السلم العام في السويس

    أخبار

إعلان

a95973f0f3.jpg
b00595f278.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع