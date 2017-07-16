ترامب يدافع عن ابنه ضد "الإعلام المزيف"

مصراوي Masrawy

كتبت – رنا أسامة:

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نجله دونالد ترامب الابن، في ظل الحملة الشرسة الموجهة ضده إثر تقارير تفيد باجتماعه مع محامية روسية أملا في أن تزوده بمعلومات محرجه عن منافسة والده الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر :"بإمكان هيلاري كلينتون استغلال الاستجواب بشكل غير قانوني لمناقشة أو الغاء 33 ألف رسالة إلكترونية، بينما هاجمت وسائل الإعلام المزيفة ابني دون".

وكان ترامب الابن قد نشر رسائل إلكترونية تتضمن لقائه مع المحامية الروسية ناتاليا فيزيلنيتسكايا.

جرى اللقاء في التاسع من يونيو العام الماضي، في برج ترامب وحضره جاريد كوشنر، زوج ابنة ترامب إيفانكا، ومدير حملته بول مانافورت.

ويجري الكونجرس الأمريكي في الوقت الراهن تحقيقا حول مزاعم تدخل روسيا في سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي فاز بها دونالد ترامب.

وكانت مجلة "بولوتيكو" الأمريكية قد ذكرت أن ترامب دفع 667 ألف دولار لمحامين مقابل "استشارات قانونية" بالفترة ما بين إبريل ويونيو من هذا العام.

ولفتت المجلة إلى أن المبلغ المذكور يشكل 15 في المئة من إجمالي ما صرفه مناصرو الرئيس ترامب في الفترة الزمنية ذاتها، وبالمقارنة مع الفترة من يناير إلى مارس فقد ارتفعت مصاريف المحامين لأكثر من مرتين ونصف المرة، حيث دفع لهم ترامب وفريقه منذ بداية الحملة الانتخابية 4.5 مليون دولار.

وتتصاعد حدة التوترات داخل الولايات المتحدة، بسبب كثرة الاتهامات الموجهة لترامب ولفريقه وعدد من أفراد عائلته بالتواصل مع روسيا خلال الحملة الانتخابية.

ويجري الكونجرس الأمريكي في الوقت الراهن تحقيقا حول مزاعم تدخل روسيا في سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي فاز بها ترامب.

ووصف ترامب مزاعم تورط مقربين منه "بالاتصال مع روسيا"، في وقت سابق، بأكبر عملية مطاردة أشباح في تاريخ السياسة في الولايات المتحدة.