اختارته «ديزني» لبطولة «علاء الدين».. 7 معلومات عن المصري «مينا مسعود»

ما يقرب من ستة أشهر كاملة قضتها شركة الإنتاج العالمية "ديزني" في البحث عن ممثل يصلح لأداء دور الشخصية الكارتونية الشهيرة "علاء الدين" في نسخة جديدة من الفيلم الذي صدر لأول مرة عام 1992.

واستقرت الشركة مؤخرًا على الفنان الكندي "مينا مسعود"، من أصل مصري، لتجسيد دور "علاء الدين"، والاشتراك مع المغنية والممثلة الإنجليزية "نعومي سكوت"، والتي ستجسد بالفيلم دور الأميرة "ياسمين"، وهو ما أكدته "ديزني" عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر".

وفي حين أن الفنان الأمريكي الراحل "روبن ويليامز" هو من جسد دور شخصية "الجني" في النسخة الصادرة عام 1992؛ فإن "ديزني" قررت الاستعانة في الجزء الجديد بالممثل الأمريكي "ويل سميث" لأداء دور "الجني".

وسيتولى إخراج النسخة الجديدة البريطاني "جاي ريتشي"، صاحب أفلام "شارلوك هولمز" و"الملك آرثر"، "أسطورة السيف"، وسيناريو الفيلم من تأليف الكاتب الأمريكي "جون أوجست"، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الجديد في الصيف المقبل.

وجاءت تلك الأنباء صادمة ومفاجئة إلى حد كبير للفنان "مينا مسعود"، حيث عبر عن سعادته باختياره ضمن فريق النسخة الجديدة من فيلم "علاء الدين"، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلا: "فخور جدا وممتن للفرصة التي سأساعد فيها في جلب تلك القصة السحرية للحياة مرة أخرى، لنبدأ العمل".

ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها البعض عن "مينا مسعود"، وفقًا لما ذكره موقع "E! Online" الأجنبي المعني بأخبار المشاهير..

1- ولد في مصر لأبوين مصريين، ولكنه نشأ في كندا، ويعيش بمدينة "تورينتو"، ويتنقل بينها وبين مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.

2- شارك في أعمال فنية قليلة، من بينها فيلم What Happens Next عام 2011، والسلسلة الكارتونية The 99 في نفس العام، والمسلسل الكندي الأمريكي Open Heart عام 2015، والمسلسل الكندي Saving Hope وغيره.

3- من المقرر أن يشترك في النسخة الجديدة من المسلسل الشهير "جاك رايان"، وسيجسد فيه دور طارق القصار.

4- يستعد كذلك للاشتراك في فيلم Strange but True، مع الممثلة الأمريكية "إيمي ريان" والممثلين الأمريكيين "جريج كينير" و"نيك روبينسون" وغيرهم.

5- قبل إعلان "ديزني" عن مشاركته في الفيلم الجديد "علاء الدين"، كان يتابع حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" 4000 آلاف متابع فقط، ولكن بعد شهرته تجاوز عدد المتابعين له عبر "إنستجرام" 11 ألف مستخدم حتى الآن.

6- لديه شقيقة واحدة تدعى مارجريت.

7- يحب ممارسة التمارين الرياضية وركوب الخيل ورياضة البيسبول.