الإحصاء: القاهرة تتصدر المحافظات فى المواليد والوفيات عام 2016

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اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المواليد الأحياء بلغ 2.6 مليون مولود عام 2016 مقابل نحو 2685276 مـولودًا عـام 2015 بانخفــاض قدره 3.2%، كما بلغ معدل المواليد أحياء 28.6 في الألف عام 2016 ، مقابل 30.2 فى الألف عام 2015.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2016، والتى أصدرها اليوم ،الأحد، ان معدل المواليد الخام، هو عدد المواليد أحياء الذين يولدون خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف العام.

وأشار جهاز الإحصاء الى أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد المـواليد 241248 مــولودا عام 2016 ، مقابل 251637 مولودا عام 2015 ،بانخفاض قدره 4.1%، وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث بلغ عدد المواليد بها 3372 مولودا عام 2016 ،مقابل 3308 مولودا عام 2015 بارتفاع قدره 1.9%، وسجلت محافظة مطروح أكبر معدل للمواليد الخام فبلغ 48.6 في الألف عـام 2016 ، مقابل 49.5 في الألف عام 2015، وسجلت محافظة جنـوب سيناء أقــل معـدل للموالــيد الخام، حيث بلغ 19.7 في الألف عـام 2016 ، مقابل 19.6 في الألف عام 2015.

وأضاف جهاز الإحصاء أن نسبة النوع عند الميلاد بلغت 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2016، وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد عام 2015، وبلغ عدد المواليد الذكـور 1329425 مولـودا عام 2016 مقـابل 1372448 مولودا عام 2015 بانخفـاض قدره 3.1%، وبلغ عـدد المواليــد الإناث 1270748 مولــودا عام 2016 ،مقابــل 1312828 مولودا عــام 2015 بانخفـاض قدره 3.2 %، ونحو 2.1% نسبة ارتفاع مواليد الحضر لإجمالي عدد المواليد عام 2016.

وسجل عدد مواليد الحضر 1241469 مـولودا بنسبة 47.7 % من إجمالي عدد المواليد عام 2016 ،مقابل 1224729 مولودا بنسبة 45.6 % من إجمالي عدد المواليد عام 2015.

وبلغ عدد مواليد الريف 1358704 مولودًا بنسبة 52.3% من إجمالي عدد المواليد عام 2016 مقابل 1460547 مولودا بنسبة 54.4 % من إجمالي عدد المواليد عام 2015، وسجل عـدد الوفيات 556148 متوفيا عام 2016 مقابل 573879 متـــوفيا عام 2015 بانخفاض قدره 3.1%، كمــا بلغ معدل الوفيات الخام 6.1 في الألف عام 2016 مقـــابل 6.5 في الألـف عام 2015.

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ويعرف معدل الوفيات الخام بعدد الوفيات خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف العام.

وبين جهاز الإحصاء أن عدد وفيات الذكور بلغ 307024 متوفيا عام 2016 ،مقابل 313392 متوفيا عام 2015 بانخفاض قدره 2%، وبلغ عـدد وفيات الإناث 249124 متوفيا عام 2016 ،مقابل 260487 متوفيا عام 2015 بانخفاض قدره 4.4 %، وبلغت نسبة وفيات الذكور 55.2 % من إجمالي عدد الوفيات لعام 2016.

ويصل عدد وفيات الحضر 319409 بنسبة 57.4% من إجمالي عــدد الوفيـتت عام 2016 ،مقابل 324422 متوفيا بنسبة 56.5% من إجمالي عدد الوفيات عام 2015، وبلغ معدل الوفيات الخـام للحضر 8.2 في الألـف عام 2016 مقابل 8.5 في الألف عام 2015، وسجل عدد وفيات الريف 236739 بنسبة 42.6 % من إجمالي عدد الوفيات عـــام 2016 مقابل 249457 متوفيا بنسبة 43.5 % من إجمالي عدد الوفيات عام 2015، وبلغ معدل الوفيات الخام للريف 4.5 في الألف عام 2016 مقابل 4.9 لعام 2015.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عـدد حالات الوفيات العامة، فقد بلغت 85681 حالـة وفـاة عام 2016 مقابل 89714 حالة وفاة عام 2015 بانخفاض قدره 4.5%، وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتـبة الأخيرة من حيث عدد حالات الوفيات العامة فقد بلغت 634 حـالة وفاة عام 2016 مقابل 665 حالة وفـــاة عام 2015 بانخفاض قدره 4.7 %، وسجلت محافظة القاهرة أكبر معدل للوفيات الخام حيث بلغ 9.0 في الألف عام 2016 مقابل 9.6 في الألف عام 2015، وسجلت محافظة جنــوب سيناء أقل معــدل الوفيــات الخــام حيث بلــغ معــدل الوفيــات الخــام 3.7 في الألف عام 2016.

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع ( أقل من سنة ) 39301 متوفيًا عام 2016 مقابل 42050 متـــوفيًا عام 2015 بانخفاض قدره 6.5 %، حيث بلغ معدل الزيــادة الطبيعية في الجمـــهورية 22.5 في الألف عام 2016 مقابل 23.7 في الألف عام 2015.