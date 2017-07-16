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محافظ مطروح وسفير الهند يفتتحان مشروع الطاقة الشمسية بـ«أجعوين»

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محافظ مطروح وسفير الهند يفتتحان مشروع الطاقة الشمسية بـ«أجعوين» محافظ مطروح وسفير الهند يفتتحان مشروع الطاقة الشمسية بـ«أجعوين»

التحرير

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كتب:- محمد العمدة

استقبل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، سانجاي باتاتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، اليوم الأحد، في مكتبة بديوان عام المحافظة، في إطار زيارة سفير دولة الهند لمطروح، لافتتاح مشروع إنارة قرية أجعوين، الواقع شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 60 كيلو متر، بالطاقة الشمسية بعد قيام دولة الهند بإنارته بالطاقة الشمسية، كمنحة بناء على اتفاق بين الحكومتين المصرية والهندية.

وقال أبو زيد: «نسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح بتوصيل الخدمات لكافة المواطنين في شتى ربوع المحافظة، تيسيرا لهم، لذلك كان الاتفاق مع دولة الهند على مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قرية أجعوين، لـ40 منزلا ومدرسة ومسجد ومركز خاص، من خلال تركيب وتوصيل 40 وحدة إضاءة بالطاقة الشمسية، تنتج الوحدة 150 وات».

من جانبه، أشاد سفير الهند بحسن التعاون بين الهند ومحافظة مطروح، والتي ساهمت في سرعة الانتهاء من إقامة المشروع في التوقيت المحدد.

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وذكر السفير أن المشروع يعمل على الاستفادة من الطاقة الشمسية من أجل خدمة أبناء القرية، ويعد خير شاهد على قدرات أبناء الهند الفنية بصورة عامة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، ومن ثم يمكن تكرار المشروع فيما بعد في أماكن أخرى في ، متابعا أن المشروع يستخدم نظام غير متصل بشبكة الكهرباء وبأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

وأوضح أن إجمالي حجم الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية في المشروع تبلغ 8.8 كيلو وات، وهي كافية لتوفير الكهرباء اللازمة للقرية بالكامل.

كانت شركة راجستان الهندية المحدودة للإليكترونيات والمعدات بمدينة جايبور، صممت ووردت وركبت نظام الألواح الشمسية الكهروضوئية، للمشروع، الذي بدأ العمل به في مارس 2016، ووفرت حكومة الهند اللوحات الشمسية، الأنظمة الفرعية، الماكينات، المعدات، الأجهزة، الدعم الفني، والتدريب للفنيين من مصر في هذا المشروع، بينما وفرت المصرية الموقع الخاص بالتنفيذ.

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