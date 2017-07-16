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برلماني: حادث الغردقة يهدف لضرب الاقتصاد..وعلينا التعامل معه كما تعاملت فرنسا

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برلماني: حادث الغردقة يهدف لضرب الاقتصاد..وعلينا التعامل معه كما تعاملت فرنسا برلماني: حادث الغردقة يهدف لضرب الاقتصاد..وعلينا التعامل معه كما تعاملت فرنسا

التحرير

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قال النائب عبدالعزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن أعضاء لجنة السياحة ينتظرون نتائج تحقيقات حادث الغردقة الإرهابي، للقاء الجهات المعنية بالاهتمام بالحادث لبحث كافة ملابساته ومعرفة أسبابه لمحاولة الوصول إلى حلول سريعة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في الأماكن السياحية لعدم ترهيب السياح.

وأشار الصفتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة تعمل على التنسيق مع وزارة السياحة لمراجعة منظومة الأمن الداخلية بكل الفنادق السياحية الموجودة بالغردقة.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن الطعن موجودة في كل أنحاء العالم، وتتكرر في كل مكان، ولكن علينا أن ننظر كيف تعاملت الدول الأخرى مع هذه الحوادث، لافتًا إلى أنه وقعت عدة حوادث طعن في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وقامت الجهات المسئولة بتحديد ملابسات الحادث والتعامل معه بكل حزم.

وتابع: " حادث الغردقة هدفه في المقام الأول ضرب الاقتصاد والسياحة في ، وينبغي على الهيئة العامة للاستعلامات أن توضح ملابسات الحادث، وأنه من الحوادث الجنائية العادية وليس حادثا إرهابيا".

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التحرير

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