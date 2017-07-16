نائب برلماني: إغلاق المسجد الأقصى جريمة كبرى لا يجب السكوت عليها

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قال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى من إغلاق للمسجد الأقصى، ومنع صلاة الجمعة الماضية فيه وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة، تعد جريمة كبرى لا يجب السكوت عليها.

وطالب حجازى في تصريح له، ضرورة اتخاذ الدول العربية وجامعة الدول العربية موقفا حاسما تجاه تلك الواقعة التي تحدث لأول مرة، موضحا أن ذلك الأمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه.

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كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، قد واصلت إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنعت دخول المسلمين إليه، كما واصلت منعها لرفع الأذان فيه وذلك لليوم الثالث على التوالى، بعد واقعة الحرم المقدس يوم الجمعة الماضى، التي أسفرت عن مقتل فردى شرطة إسرائيليين.