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الذهب يواصل ارتفاعه.. تعرف على الأسباب وسعر اليوم بالمحلات

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الذهب يواصل ارتفاعه.. تعرف على الأسباب وسعر اليوم بالمحلات الذهب يواصل ارتفاعه.. تعرف على الأسباب وسعر اليوم بالمحلات

التحرير

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شهدت الذهب اليوم الأحد ارتفاع ملحوظ فى الأسعار بنحو 1 جنيه فى الجرام ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا نحو 621 جنيه للجرام

.فيما سجل عيار 24 نحو 710 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 532 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 414 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 355 جنيه للجرام، فيما سجلت أونصة الذهب نحو 22072 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4968 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 709714 جنيه .

شعبة الذهب: السعر العالمى هو المتحكم.. والسوق تشهد انتعاشة:

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أمين وصفى رئيس شعبة الذهب قال إن الذهب يتحكم به سوق المال العالمى وإرتفاع سعر أوقية الذهب عالميا هو السبب وراء إرتفاع السعر على مستوى السوق المحلى مؤكدا أن إستقرار يحد من قفزات الأسعار وما يحدث من إنخفاض طفيف وإرتفاع شبيه به لا يؤثر على السوق المحلى بدرجة كبيرة ولا زالت الأسواق متأثرة بإنتعاشة عيد الفطر المبارك وقد تستمر كذلك حتى عيد الأضحى لزيادة الإقبال نسبيا على الشراء.

تجار الذهب: نمر بحالة أقرب للركود بسبب قلة السيولة:

فيما قال على المحمدى أحد تجار الذهب أن تجارة الذهب تمر بأزمة حقيقية والسوق أقرب الى الركود لعدم إقبال المواطنين على شراء الذهب نظرا للحالة الإقتصادية المتعثرة التى يمر بها المواطن ولم يعد التعامل فى الهدايا بالذهب كما كان يحدث سابقا بل أن شراء "الشبكة" فى الزفاف قل بدرجة كبيرة مقارنة بالوقت السابق معتبرا أن أي إرتفاع ولو قليل يؤثر بالسلب على السوق المحلى.

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التحرير

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