صور| محافظ الإسكندرية يزور مصاب كنيسة القديسين

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زار محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مينا فؤاد زخاي، أحد أفراد أمن كنيسة القديسين، الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد الأشخاص باستخدام آلة حادة "شفرة موس حلاقة"، حال منعه من دخول الكنيسة، وذلك للاطمئنان على استقرار حالته الصحية، والتأكد من تلقيه العناية اللازمة بالمستشفى.

اطمئن سلطان، على صحة المصاب، مؤكدا استنكاره لكل أشكال العنف والإرهاب والتعدي على النفس بغير حق، وأن ما يحدث من اعتداءات خسيسة على الكنيسة هو اعتداء على جميع المساجد، ولا يرضى عنه الله ولا رسوله الكريم، ولا تقره الديانات، فالإرهاب لا دين له.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتعاون مع الأمن الإداري بكنيسة القديسين، في منطقة سيدي بشر، أمس السبت، من ضبط "عبد الله ع"، 24 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، بدون عمل، حال تعديه على فرد أمن بالكنيسة.

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