وكيل مجلس النواب: سأتبنى مشروع قانون لاستمرار ترقية الشهداء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، تبنية مشروع قانون خلال دور الانعقاد الثالث، بشأن معاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، معاملة خاصة تشمل إستمرار ترقيتهم ومرتباتهم، أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء، تقديراً وتكريماً لهم ، نظراً لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.

وقال الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هذا القانون يمثل أقل تقدير وتكريم من الدولة لهولاء الشهداء وأسرهم الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وأمنة وإستقرارة، ورسالة هامة تؤكد لجماعات التنظيمات الإرهابية، أن ما يقومون به لن يحقق أهدافهم.

شاهد أيضا

يذكر أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية موجه شديد من العمليات الإرهابية راح ضحيتها عددا من شهداء الجيش والشرطة اخرها حادث البدرشين.