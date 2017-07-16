الشريف: تقديم خطط لتطوير المحليات شرط أساسي للقبول في الوظائف القيادية

كتبت- ندى الخولي:

أعلن هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن مسابقة "قيادات متميزة للمحليات"، مشيرًا إلى أن القيادة هي التي تصنع التقدم، والقيادات المتميزة هي التي تحدث النقلات النوعية.

وعن شروط تلك الوظائف، قال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد، بمقر وزارة التنمية المحلية: "سنضيف بعض الشروط التي سبق أن سار عليها عادل لبيب، وأحمد زكي بدر، الوزيران السابقان، والتي كانت تسير بأسلوب عادل وشفاف؛ لكن سنضيف لرصيد من سبقونا، وضع خطط عملية للتطوير في المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية، كخطوة أولى في اختبارات القبول، ثم ينتقل من يحقق تلك الخطط، للمرحلة الثانية".

وتابع الوزير: "وضعنا إطار برؤية وهدف وبرامج ومشروعات تتطلب جيشًا للتنمية، وقيادات متميزة تعشق هذا الوطن، وتعرف وتفهم وقادرة على تحويل تحديات هذا الوطن للتقدم والإسراع بالتنمية".

وأكد الوزير، أن مصر تتجه نحو اللامركزية على مستوى التخطيط المركزي الذي تقوم به وزارة التخطيط، أو على المستوى المحلي بالمحافظة والمدينة والقرية.