أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الشريف: تقديم خطط لتطوير المحليات شرط أساسي للقبول في الوظائف القيادية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشريف: تقديم خطط لتطوير المحليات شرط أساسي للقبول في الوظائف القيادية

01:00 م الأحد 16 يوليو 2017

الشريف: تقديم خطط لتطوير المحليات شرط أساسي للقبول في الوظائف القيادية

كتبت- ندى الخولي:

أعلن هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن مسابقة "قيادات متميزة للمحليات"، مشيرًا إلى أن القيادة هي التي تصنع التقدم، والقيادات المتميزة هي التي تحدث النقلات النوعية.

وعن شروط تلك الوظائف، قال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد، بمقر وزارة التنمية المحلية: "سنضيف بعض الشروط التي سبق أن سار عليها عادل لبيب، وأحمد زكي بدر، الوزيران السابقان، والتي كانت تسير بأسلوب عادل وشفاف؛ لكن سنضيف لرصيد من سبقونا، وضع خطط عملية للتطوير في المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية، كخطوة أولى في اختبارات القبول، ثم ينتقل من يحقق تلك الخطط، للمرحلة الثانية".

وتابع الوزير: "وضعنا إطار برؤية وهدف وبرامج ومشروعات تتطلب جيشًا للتنمية، وقيادات متميزة تعشق هذا الوطن، وتعرف وتفهم وقادرة على تحويل تحديات هذا الوطن للتقدم والإسراع بالتنمية".

وأكد الوزير، أن تتجه نحو اللامركزية على مستوى التخطيط المركزي الذي تقوم به وزارة التخطيط، أو على المستوى المحلي بالمحافظة والمدينة والقرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التنمية المحلية: إنشاء ١٠٠ مدرسة بقرى مصر

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية: إعلان مسابقة القيادات يستمر حتى ٣٠ أغسطس

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية يعلن عن مسابقة جديدة لقيادات المحليات

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية: سننظم مسابقة لاختيار أفضل وحدة صحية على مستوى

    أخبار

إعلان

e3cab88258.jpg
166847babf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني