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كيف تفرق بين النظارة الشمسية الأصلية والتقليد؟

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مصراوي Masrawy

كيف تفرق بين النظارة الشمسية الأصلية والتقليد؟

01:14 م الأحد 16 يوليو 2017

كيف تفرق بين النظارة الشمسية الأصلية والتقليد؟

كيف تفرق بين النظارة الشمسية الأصلية والتقليد؟

كتبت- هاجر حاتم:

أصبح اختيار النظارة الشمسية يعتمد بشكل أكبر على الشكل ومدى عصريتها، وغفل الكثيرون أهميتها في الحماية من أشعة الشمس الضارة، حيث يلجأ بعضهم لشراء النظارات الرخيصة الثمن، أو الوقوع ضحية لغش التجار بشراء نظارات تقليد على أنها أصلية.

ولكن النظارات التقليد لها ضرر كبير على صحة العين، فمن الممكن أن تؤدي لإصابات بالغة في العين، وفقًا لما ذكره موقع ksa، لذلك نستعرض لك كيفية التفريق بين النظارات الشمسية الأصلية والتقليد.

النظارات الأصلية يستدل عليها من علامة الماركة المحفورة عليها، حيث تكون مثبتة بقوة ولا يمكن نزعها مثلما يحدث في النظارات التقليد،
وفقًا لما ذكره موقعي wikihow، وspotfakehandbags.

ملمس عدسات النظارة الأصلية يكون "أملس" بطريقة ملحوظة عن التقليد.

تعتمد أغلب الماركات العالمية على توضيح مدى نسبة الحماية من الشمس للنظارات الطبية، والتي تكون مرقمة ومكتوبة على زراع النظارة أو على العدسة، وهذه الأرقام لا تكون مدونة بالطبع على النوعيات التقليد منها.

يتم تصميم شكل النظارة الأصلية على أن تكون مريحة للعين، وخفيفة حتى لا تؤذي أو تترك علامات ملحوظة في الأنف.

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