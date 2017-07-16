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بالصور.. محافظ بورسعيد يكرّم أوائل الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يكرّم أوائل الثانوية العامة

01:16 م الأحد 16 يوليو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعى:

كرّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، خلال احتفالية بمسرح المدرسة الدولية للغات بنى الشرق.

وقال "الغضبان"، خلال كلمته بالاحتفالية، إن بورسعيد حصلت على المركز الأول على مستوى مدن القناة وسيناء والسادس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة ببورسعيد وصلت إلى 79%، بينما بلغت في السويس 62% والإسماعيلية 65%، مؤكدًا أنه بالمقارنة بالأعوام السابقة، فإن هناك طفرة كبيرة في نسب النجاح لجميع الشهادات، خاصة تصدر أبناء بورسعيد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم الفني، وارتفاع نسب النجاح عن الأعوام السابقة في الشهادتين الإعدادية والابتدائية.

حضر التكريم الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق وأمين مجلس أمناء وأباء المحافظة، والدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم، وعلى الألفي، نقيب معلمي المحافظة، وعدد من القيادات التعليمية والصحفيين، ومراسلي المواقع الاخبارية والقنوات الفضائية.

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