وزير التنمية المحلية: إعلان مسابقة القيادات يستمر حتى ٣٠ أغسطس

كتبت- ندى الخولي:

قال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن إعلان الوزارة عن مسابقة القيادات، الأحد، ينتهي رسميا في ٣٠ أغسطس القادم، وهو مجرد مرحلة أولى لإعلانات قادمة عن وظائف قيادية في التنمية المحلية.

وأكد الوزير، أن هناك لجنة عليا للقيادات بإشراف اللواء حمدي النجار، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين السابقين، واصفا اللجنة بـ"اللجنة الوطنية للقيادات التي ستختار المتقدمين وفقًا لمعايير منضبطة وشفافة، في إطار اللامركزية التي تتبعها الدولة حاليًا".

وأضاف الوزير: "كل محافظ سيشارك في اختيار فريقه من المتقدمين".

ووجه الشريف، رسالة لجميع القيادات في المحافظات كافة، التي تعمل بعقود خارج إطار نظام العمل والتوظيف، بإعادة التدم للمسابقات التي تعلن عنها الوزارة، "لأنه لن يتم السماح بعد ذلك بوجود اختلاف وفروق بين العاملين والقيادات، ومنع مسلسل التلاعب في التعيينات"، على حد قوله.

وقال الشريف: "لدينا موازنة بالوظائف التي نحتاجها كمرحلة أولى، لكننا في حاجة لوظائف أكثر، وسيتم الإعلان عنها تباعًا".