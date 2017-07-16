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مقتل أربعة أشخاص جراء أمطار غزيرة بغرب الهند

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مصراوي Masrawy

مقتل أربعة أشخاص جراء أمطار غزيرة بغرب الهند

01:08 م الأحد 16 يوليو 2017

مقتل أربعة أشخاص جراء أمطار غزيرة بغرب الهند

قتل أربعة أشخاص وجرح خمسة جراء انهيار جسر فوق أحد

(أ ف ب):

قتل أربعة أشخاص جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي تضرب غرب الهند، حسب ما قال مسؤولون، الأحد، معبرين عن قلقهم حول مصير ستة أشخاص آخرين مفقودين جراء مياه الفيضانات.

وقطعت مياه الفيضانات خطوط السكك الحديد الرئيسية وعشرات الطرق في ولاية جوجارات في غرب الهند، حيث توقفت أيضا إمدادات الطاقة لأكثر من 120 قرية.

وأعلن بانكاج كومار المسؤول الحكومي في الولاية لوكالة فرانس برس "مقتل أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار صباح السبت"، لافتًا إلى أن "ستة آخرين في عداد المفقودين".

وأشار المسؤول إلى مشاركة القوات الوطنية للتدخل في الكوارث في عمليات البحث عن الناجين. وأنقذت هذه القوات بالتعاون مع الجيش الهندي أكثر من 2000 شخص من المناطق الأكثر تضررا ونقلتهم إلى أخرى أكثر امانا.

وتوقعت الأرصاد الجوية في الهند استمرار هطول الامطار الغزيرة على الولاية المنكوبة خلال اليومين المقبلين خصوصًا على المناطق الساحلية.

وادت الامطار الموسمية الى فيضانات في عدة ولايات أخرى بينها ولاية بهار (شرق) وولايتا اسام واروناشال براديش في أقصى شمال شرق الهند.

وهذه أسوأ موجة فيضانات تضرب ولايتي سام واروناشال براديش في سنين إذ لم تتوقف الأمطار منذ أكثر من أسبوع.

هذا المحتوى من

AFP

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