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ماكرون يرى فرصا لتغيير رأي ترامب بشأن اتفاقية باريس

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مصراوي Masrawy

ماكرون يرى فرصا لتغيير رأي بشأن اتفاقية باريس

01:05 م الأحد 16 يوليو 2017

ماكرون يرى فرصا لتغيير رأي ترامب بشأن اتفاقية باريس

ماكرون و ترامب

باريس - (د ب أ):
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يعتقد أنه نجح في لفت انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موضوع التغير المناخي وأنه قد يكون هناك طريقةٌ ما للإبقاء على الولايات المتحدة ضمن اتفاقية باريس حول التغير المناخي.

ونقلت صحيفة "جورنال دو ديمانش" عن ماكرون القول :"لقد استمع ترامب لي .. وقال إننا سنحاول خلال الأشهر القادمة إيجاد حل".

وأضاف ماكرون أنه من المهم الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة حتى تتمكن الولايات المتحدة من إيجاد وسيلة للعودة إلى المعاهدة، التي اتفقت الدول بموجبها على العمل للحد من إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي اتفق معظم العلماء على أنها ستتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى مستويات لا يمكن التعايش معها إذا لا يتم السيطرة عليها.

وكانت جميع الدول باستثناء نيكاراجوا وسورية قد وقعت على معاهدة عام 2015 . إلا أن ترامب انسحب في حزيران/يونيو، وقال إن هذا الاتفاق لم يكن جيدا للولايات المتحدة.

وخلال لقاء ترامب وماكرون مؤخرا، ألمح الرئيس الأمريكي إلى احتمال اتخاذ موقف أكثر لينا، وقال إن "أمرا ما قد يحدث بشأن اتفاق باريس".

وأضاف :"سنرى ما يحدث، ولكننا سنتحدث خلال الفترة القادمة".

وأشار ترامب إلى أنه سيعيد التفاوض على المعاهدة إذا ما كان بإمكانه الوصول إلى اتفاق أفضل للولايات المتحدة، إلا أن دولا مثل ألمانيا وفرنسا ترفض ذلك.

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