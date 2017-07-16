تموين المنيا يحرر 216 محضرًا مخالفًا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير عدد 216 محضرًا تموينيًا مخالفًا خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية خلال الأسبوع الماضي بمركزي سمالوط وأبو قرقاص والقرى التابعة لهما، وذلك بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومراقبة المحلات التجارية والمطاعم، ومتابعة المخابز البلدية والتجار التموينيين والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 152 محضرا مخالفا في مجال المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات ما بين "إنتاج خبز ناقص الوزن ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم وجود ميزان حساس ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم وجود سجل تفتيش ـ تجميع بطاقات".

بينما في مجال متابعة ومراقبة البدالين التموينيين، تم تحرير عدد 64 محضرا مخالفا ما بين "عدم مزاولة النشاط على الوجه الأكمل ـ عدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية ـ تجميع سلع تموينية بغرض البيع بالسوق السوداء".

وجرى خلال الحملة ضبط عدد 30 طنًا من الدقيق و10 أطنان من المكرونة بدون فواتير أو مستندات وعدد 3200 زجاجة زيت بدون تاريخ صلاحية أو بيانات وعدد 30 كيلو من اللحوم المفرومة بدون بيانات أو صلاحية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .