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محافظ الأقصر: إجراءات سريعة للقضاء على ارتفاع منسوب المياه الجوفية بـ"أصفون"

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر: إجراءات سريعة للقضاء على ارتفاع منسوب المياه الجوفية بـ"أصفون"

01:03 م الأحد 16 يوليو 2017

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الأقصر – محمد محروس:
قال محمد بدر، محافظ الأقصر، إنه سيجري تدبير الميزانية اللازمة لتغير مياه الشرب بقرية أصفون المطاعنة بمركز إسنا جنوب المحافظة، مع حفر عدد من الآبار لتصريف المياه في طبقات الأرض للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالقرية.

ووجه المحافظ خلال جولة ميدانية له في قرية أصفون لمعاينة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية على الطبيعة، بتوفير 4 سيارات كسح، إضافة إلى السيارتين الموجودتين بالقرية ليصبح إجمالي سيارات الكسح بالقرية 6 سيارات لسحب المياه الجوفية أسفل المنازل لحين حل المشكلة جذريا.

وأشار المحافظ إلى أن مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بدأت منذ عام 1994، حينما تم إنشاء قناطر إسنا الجديدة التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، خاصة في فصل الصيف، ما أدى إلى تأثر أكثر من قرية بمدينة إسنا بسبب منسوب المياه الذي احتجز في هاويس إسنا، منوها إلى أن أكثر القرى تضررا: القرايا والنمسا وباويل ونجع الشيخ فضيل والعضايمة والمساوية والدقيرة وأصفون وعدد آخر من القرى.

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