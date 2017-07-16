لنصبهما على معلمة في 120 ألف دولار.. القبض على محامٍ وزوجته بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، اليوم الأحد، القبض على محامٍ وزوجته في شبرا الخيمة، لاتهامهما بالنصب على معلمة تعمل بدولة البحرين، في مبلغ 20 ألف دولار و120 جرامًا من الذهب ومتعلقاتها الشخصية، بحجة شراء "شقة" لها في التجمع الخامس.

وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، بلاغًا من رحاب محمود سيد مسعود، 43 عامًا، مدرسة تربية فنية، بدولة البحرين، بأنها أثناء تواجدها خارج البلاد، تعرفت على شخص يدعي "و.ع" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذي قرر لها أنه يعمل محامٍ، ويمتلك مكتب محاماة بمدينة نصر القاهرة، ويتاجر في العقارات.

وقالت مقدمة البلاغ، إنها طلبت من المتهم شراء "شقة" لها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقامت بإرسال عدة حوالات باسم المدعوه "ش.ص"، التي تعمل بمكتب المحاماة الخاص به، بمبلغ 10 ألاف و700 دولار أمريكي، لشراء "الشقة".

وأضافت: "عند عودتي من دولة البحرين، التقيته في المطار، واستقللت معه سيارته بحقائبي وتوجهنا لمشاهدة الشقة، فاصطحبني لأحد المقاهي بمنطقة شبرا الخيمة، وتركني واستولى على حقائبي، وبها مصوغات ذهبية تزن 120 جرامًا، ومبلغ مالي 9 آلاف و300 دولار أمريكي وفر هاربًا".

ضبطت قوات الأمن المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد النصب على المعلمة، وضُبطت المسروقات التي هي عبارة عن مبلغ 7 آلاف دولار أمريكي، و108 ألف جنية مصري، ومصوغات الذهبية تزن 120 جرامًا و5 هواتف محمول، وتم التحفظ عليهم، وتولت النيابة التحقيق.