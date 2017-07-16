أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"شكٌ" يدمر علاقة زوجية.. عامل يقتل زوجته بمساعدة صديقه في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"شكٌ" يدمر علاقة زوجية.. عامل يقتل زوجته بمساعدة صديقه في القليوبية

12:58 م الأحد 16 يوليو 2017

عامل يقتل زوجته بمساعدة صديقه في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم عاطل على قتل زوجته في الخصوص، واستعان بصديقه لتقييدها بالحبال وطعنها عدة طعنات مميتة، ثم حملا الجثة سويًا، وألقاها في مياه ترعة الإسماعيلية، لشكه في سلوكها.

وشاهد مجموعة من الأهالي، الجاني وصديقه في أثناء إلقائهما الجثة في المياه، وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي حضرت، وانتشلت الجثة، ونقلتها إلى المستشفى.

كان المقدم محمد عبد الله، رئيس مباحث قسم الخصوص، قد تلقى بلاغًا من الأهالي، بمشاهدة شخصين يلقيان جثة سيدة بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

وتبين، بعد انتشال الجثة، أنها لربة منزل تدعى "مروة. م"، 32 عامًا، وبها عدة طعنات في أنحاء الجسد، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها، وألقى القبض عليه، ويدعى "م.أ" 31 عامًا، عاطل.

بمواجهة المتهم اعترف انه اتفق مع صديقه "أ.ع" 37 عامًا مبيض محارة، على قتلها، لشكه في سلوكها، إذ قيداها بالحبال، ووجها لها طعنات بسلاح أبيض "سكين" حتى فارقت الحياه، وتخلصا منها بإلقائها في ترعة الإسماعيلية، وضُبط السلاح المستخدم، وجرى التحفظ عليه، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • والصور.. حارس كنيسة القديسين يروي لـ"مصراوي" لحظات الفزع

    أخبار

  • حبس موظف قتل زوجته بالقليوبية.. وأسرته: هارب من مستشفى الأمراض العقلية

    أخبار

  • مدير فندق بالغردقة: منفذ حادث الطعن كان يريد قتل المزيد من الأشخاص

    أخبار

  • سقطت عليه قطعة رخام.. مصرع صاحب ورشة في بني سويف

    أخبار

إعلان

c7e79d91cd.jpg
c18cb90747.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع