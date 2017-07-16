"شكٌ" يدمر علاقة زوجية.. عامل يقتل زوجته بمساعدة صديقه في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم عاطل على قتل زوجته في الخصوص، واستعان بصديقه لتقييدها بالحبال وطعنها عدة طعنات مميتة، ثم حملا الجثة سويًا، وألقاها في مياه ترعة الإسماعيلية، لشكه في سلوكها.

وشاهد مجموعة من الأهالي، الجاني وصديقه في أثناء إلقائهما الجثة في المياه، وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي حضرت، وانتشلت الجثة، ونقلتها إلى المستشفى.

كان المقدم محمد عبد الله، رئيس مباحث قسم الخصوص، قد تلقى بلاغًا من الأهالي، بمشاهدة شخصين يلقيان جثة سيدة بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

وتبين، بعد انتشال الجثة، أنها لربة منزل تدعى "مروة. م"، 32 عامًا، وبها عدة طعنات في أنحاء الجسد، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها، وألقى القبض عليه، ويدعى "م.أ" 31 عامًا، عاطل.

بمواجهة المتهم اعترف انه اتفق مع صديقه "أ.ع" 37 عامًا مبيض محارة، على قتلها، لشكه في سلوكها، إذ قيداها بالحبال، ووجها لها طعنات بسلاح أبيض "سكين" حتى فارقت الحياه، وتخلصا منها بإلقائها في ترعة الإسماعيلية، وضُبط السلاح المستخدم، وجرى التحفظ عليه، وتولت النيابة التحقيق.