كوريا الجنوبية تعتزم تشكيل وكالة حكومية للتحقيق في جرائم الفساد

سول - (د ب أ):

قال مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن الحكومة تعتزم خلال هذا العام استكمال التدابير اللازمة لتشكيل وكالة حكومية جديدة تُوكل إليها مهام التحقيق في جرائم الفساد واستغلال النفوذ التي تطال المسؤولين رفيعي المستوى بالبلاد، وذلك في سياق تنفيذ تعهدات الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الانتخابية، طبقا لما ذكرته وكالة يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

وكان الرئيس مون قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتأسيس وكالة تحقيق مستقلة تتولى مهام مكافحة الكسب غير المشروع في سياق توجهه لإصلاح مؤسسة النيابة العامة التي يحسب عليها تحيزها السياسي ونفوذها الواسع.

وستتولى الوكالة الجديدة مهام النظر في التجاوزات القانونية التي تطال كبار مسؤولي الدولة، ووكلاء النيابة، وجنرالات الجيش، ونواب البرلمان وأسرهم، كما ستشرف الوكالة أيضا على التحقيق في القضايا التي تخص أقرباء الرئيس.

ووفقا للمصدر، فمن المقرر أن يتم تضمين خطة إنشاء الوكالة الجديدة ضمن لائحة جدول الأعمال الحكومي التي تشمل أهم 100 خطة إدارية، والتي ستكشف عنها الهيئة الاستشارية بالمكتب الرئاسي الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن أكملت الهيئة الاستشارية تداولاتها بشأن الأجندة الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول أيضا: "نخطط لاستكمال التدابير التشريعية والتأسيسية لوكالة التحقيق الجديدة في غضون العام الحالي".

تجدر الإشارة إلى أنه تم اقتراح تأسيس هذه الوكالة لأول مرة في عام 1996، ولم يتم تحويل هذا المقترح إلى أرض الواقع بسبب المعارضة الشرسة من قبل النيابة العامة، وتباين وجهات نظر الأحزاب السياسية حول نطاق التحقيق والصلاحيات القانونية التي ستُخول للوكالة، حسب يونهاب.